Dal 27 al 31 luglio bande e orchestre di fiati civili e militari, solisti internazionali, ensemble strumentali, brass band e bande giovanili, daranno vita a un cartellone ricco di musica ed emozioni. Cinque giornate di concerti, parate, laboratori di formazione strumentale, rassegne per celebrare il 50° ANNIVERSARIO del già 35° Raduno Nazionale delle Bande da Giro.

La presentazione ufficiale del cartellone si terrà venerdì 15 luglio, alle ore 21, nel chiostro di San Domenico.

Il progetto musicale e il programma completo del Fiati Festival Ferrandina saranno illustrati dal direttore artistico Antonio Zizzamia, insieme al sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti e agli assessore alla Cultura Pierluigi Di Biase e Maria Murante.

La serata proseguirà con “Il gatto con gli stivali”, una fiaba in musica per grandi e piccoli che fornirà subito il giusto entusiasmo per entrare nel vivo del Festival.

Scritta da Angelo Sormani, musicista e compositore, l’opera intreccia musica e fiaba. La parte strumentale diventa colonna sonora di un momento magico raccontato e descritto dalla voce narrante di Tommaso Ferrandina. La musica è stata composta seguendo il classico e famoso testo scritto da Perrault.

Le proposte artistiche del Fiati Festival Ferrandina 2022 Edizione “50° Anniversario” saranno come sempre nel segno della tradizione, formazione, innovazione, pluralità.

“Questo sarà il terzo anno della nuova formula- anticipa il direttore artistico Zizzamia- ma soprattutto il 50° anniversario del già 35° Raduno nazionale delle Bande da Giro, nome originario della kermesse bandistica fino al 2017. La ricorrenza naturale cadeva nel 2020: il primo Raduno si tenne nel luglio del 1970 a Ferrandina (1970-2020), ma la pandemia da Covid-19 ha fermato il mondo e, in particolare il settore della musica dal vivo, per ben due anni. Un importante anniversario che è stato solo rimandato”.

“Si riparte da dove ci siamo lasciati, con nuovo e rinnovato entusiasmo- conferma il sindaco Lisanti- Il Fiati Festival Ferrandina, già Raduno nazionale delle Bande giro, ha rappresentato da sempre un appuntamento di riferimento nel panorama musicale nazionale di settore. È nostro intento continuare a rafforzare con elementi di innovazione il festival, per mantenere viva una tradizione cinquantennale che merita di entrare a pieno titolo nel Patrimonio culturale intangibile della Basilicata”.