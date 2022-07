Sabato 16 luglio alle 21:30 Rionero ospiterà il "fantasi-pop" dei 2eleMenti. Prosegue il tour della "Fantasi-Experience" nella suggestiva cornice di Piazza Fontana Grande.

La stagione estiva è entrata ormai nel pieno e la Basilicata non si è certo lasciata cogliere impreparata: nel fervore degli eventi che hanno lentamente iniziato a costellare l'intera regione, si avverte il desiderio di riprendere possesso di quelle usanze e quegli eventi indissolubilmente legati all'estate lucana che, negli ultimi anni, sono stati vietati per l'emergenza legata al Covid-19. Così, all'ombra del monte Vulture, anche Rionero si prepara ad un'estate di rinascita, e lo fa con "Le giornate di Radio Vulture", kermesse promossa dal presidente della radiostazione locale Enrico Sacco.

La giornata del 16 luglio, in particolare, vedrà protagonisti i 2eleMenti, progetto artistico ormai noto al pubblico lucano, che presenteranno per la prima volta in uno spazio aperto la propria "Fantasi-Experience", cavalcando l'onda del successo conseguito presso il CineTeatro "Pasolini" di Castel Lagopesole.

Uno spettacolo pirotecnico in cui confluiscono musica, danza, recitazione ed arte visiva e che punta ad offrire agli spettatori un'irripetibile esperienza sensoriale attraverso l'utilizzo sapiente di profumi e luci da scena, il tutto nella suggestiva cornice di Piazza Fontana Grande che, dopo tanto tempo, vuole ritornare ad essere epicentro della vita culturale rionerese.