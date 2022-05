La “Dance Team Basilicata” della famiglia lauriota Meiack insieme al “Team Salerno Latin” e al “Team Academy Lagonegro” grazie ai due ballerini Giuseppe Rizzo e Jessica Pellegrino sono stati convocati nella Nazionale Italiana per rappresentare il nostro Paese al Campionato Europeo che si terrà il prossimo 4 giugno a Košice in Slovacchia.

Per Rizzo e Pellegrino è arrivata anche la convocazione anche per i prossimi mondiali, sempre con la nazionale italiana, che si terranno in Austria.

Una convocazione che nella storia della danza sportiva lucana non si era mai verificata sino ad oggi. Un risultato raggiunto in occasione dei Campionati Italiani FIDS che si sono svolti quest’anno e che hanno visto Rizzo e Pellegrino aggiudicaesi il titolo di Vicecampioni Italiani nello Show freestyle Latin.

