Si è svolta giovedì 26 maggio 2022 a Gardone di Riviera (BS) la giornata conclusiva dedicata al progetto didattico nazionale “Ripartiamo da 100. Leggere D’Annunzio e vivere il Vittoriale. Storia, arte e natura”, promosso dal mese di novembre 2021 al 30 del mese di aprile 2022 dalla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani in collaborazione con Garda Musei Scuole, Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, IPRASE, cui lo stesso Ministero dell’Istruzione ha dato ampia diffusione nell’apposita sezione dedicata alle Competizioni e ai Concorsi per studenti.

In occasione del centenario del Vittoriale, la Fondazione ha voluto promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado la conoscenza dell’opera e dell’arte del grande poeta, nonché dei luoghi che ne conservano tuttora testimonianza.

Venti sono stati gli Istituti d’Istruzione Superiore selezionati per partecipare e cinque gli Istituti Comprensivi. A rappresentare la Basilicata è stato l’IIS “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo (PZ) con due lavori realizzati dalle classi V C del liceo linguistico e V D del liceo scientifico opzione Scienze Applicate, una rappresentanza delle quali è stata ospitata per l’intera nell’ultima dimora del Vate. Ogni scuola ha dato vita in forma originale e creativa ad un prodotto dedicato alla figura di Gabriele d’Annunzio e alla sua casa-museo, alle sue frequentazioni con gli artisti, oggetto e ispirazione delle opere commissionate. Gli studenti del Levi si sono cimentati in un lungometraggio sulla sua vita e nella creazione di una guida multimediale in modalità mista (2D e 3D) dello spettacolare Parco del Vittoriale, che annualmente viene visitato da circa 180.000 persone.

Per visionare i lavori cliccare su:

https://drive.google.com/drive/folders/1cf7lLTAJAs8I1cqKoR5-eFDHUmcb1-Fd V C

https://edu.cospaces.io/UTN-PFK V D