L’Ente Parco della Murgia Materana presenta “RaccontArti”, progetto promosso nell’ambito del Piano di Azione START2020 del GAL Start 2020 S.r.l., che include dieci eventi culturali dal mese di maggio 2022 ad aprile 2023.

Dopo l’evento di inaugurazione, proposto sabato 7 Maggio presso il Centro Visite Pianelle di Montescaglioso, che ha previsto il lancio del progetto e un concerto del gruppo “I Briganti Montesi”, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio si terrà il secondo appuntamento con il laboratorio “TI RACCONTO SCRIVENDO. LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA E SCRITTURA DI VIAGGIO” a cura di Riccardo Barlaam e Luigi Nacci.

Il laboratorio, destinato a massimo 30 iscritti di età compresa tra i 14 e i 100 anni, si pone l’obiettivo di imparare a raccontare i nostri viaggi in una forma più curata e coinvolgente con l’ausilio di Riccardo Barlaam, giornalista, scrittore e documentarista e Luigi Nacci, poeta e scrittore.

Il tema sarà incentrato sul come raccontare una visita al Parco Murgia, come prendere appunti strada facendo, come rielaborare quanto visto dopo il ritorno a casa, approfondendo le diverse forme espressive, dal racconto al reportage, alternando testi e immagini, anche con alcuni esercizi.

Il fine del workshop è quello di definire il “Manifesto” del Parco, ovvero un documento analizzato con il profilo turistico e tradotto con la scrittura delle caratteristiche e delle vocazioni del Parco della Murgia.

Nel weekend è in programma anche un momento pubblico presso l’Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso che vedrà i due esperti di scrittura Barlaam e Nacci raccontare esperienze significative dei loro viaggi in giro per il mondo.

I partecipanti al workshop produrranno successivamente un “loro Racconto” che spediranno ai referenti del Parco. I migliori lavori saranno selezionati e presentati in occasione dell’evento di chiusura del progetto, previsto per aprile 2023.

Per iscriversi al laboratorio gratuito è possibile inviare una mail a esposito@parcomurgia.it entro le ore 12 di venerdì 27 Maggio 2022. Seguirà mail di conferma.







PROGRAMMA

Sabato 28 - GUARDARE LA REALTÀ CAMMINANDO

Appuntamento ore 10 - Centro Visite Pianelle, Montescaglioso



Ore 10.30 Partenza dal Centro Visite Pianelle, Montescaglioso anche in compagnia delle Guide del Parco Pranzo al sacco



Ore 15-19 Centro Visite Pianelle LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA – Come si scrive un testo corretto, o un articolo o un reportage. Come evitare gli errori più comuni, differenza di scrittura per testi differenti. Esercitazioni.



Ore 20.30 Montescaglioso, Chiostro Abbazia Benedettina Benedettina San Michele Arcangelo “Non Mancherò la Strada” (Laterza, 2022), presentazione del libro di luigi Nacci A seguire: Proiezione del docufilm “I Pesci Combattenti” e del trailer “The Alps” presentazione di Riccardo Barlaam



Domenica 29 - GUARDARE LA REALTÀ CAMMINANDO /2





Ore 10.30 Partenza dal Centro Visite Pianelle Pranzo al sacco



Ore 14-18 LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA Letteratura di viaggio e in viaggio, esempi di scrittura in prosa e in versi, intensificare lo sguardo, cercare i dettagli nel paesaggio, temporeggiare nei margini, estrarre dai margini le parole e i ritmi, andare fuori sentiero. Esercitazioni.