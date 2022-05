Giunta alla 26esima edizione, l’asta dei torelli di razza podolica in programma domani a Laurenzana presso il centro di selezione e organizzata dall’associazione regionale allevatori (Ara) della Basilicata con l’associazione nazionale allevatori bovini italiani carne (Anabic), rappresenta un’iniziativa attesa dal mondo allevatoriale. Ventinove i capi selezionati che hanno superato le prove di performance. Il direttore dell’associazione regionale allevatori, Giuseppe Brillante ha spiegato l’importanza dell’evento in quanto vengono messi all’asta i migliori capi che per un periodo di sei mesi sono controllati sanitariamente e valutati geneticamente e morfologicamente. Due i giovani allevatori, Renato Potenza e Giuseppe Sarubbi che raccontano la loro storia di allevatori di razza podolica, prima per passione seguendo, una tradizione di famiglia e poi per professione.