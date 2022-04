26/04/2022 - L'importanza del teatro nelle scuole in un libro di Gina Francese

Il teatro come linguaggio universale e fondamentale anche nella didattica. Si basa su questo il volume edito da Ermes, di Gina Francese, campana ma lucana d'adozione, già docente di materie letterarie in Basilicata e, in ultimo, a Senise, nell'istituto comprensivo 'Nicola So...-->continua