È una rassegna fotografica del Comitato Civico per Gorgoglione.

Questa iniziativa intende promuovere: luoghi, scorci, panorami e aspetti naturalistici e tradizionali della Basilicata attraverso scatti artistici con la presenza di figure femminili lucane.

A loro piacimento le modelle presenti potranno essere identificate con il proprio nome e se consenzienti anche con cognome.

Preferibilmente si vorrebbe coprire nella loro interezza regionale

i contesti meritevoli di essere sottolineati da bellezze di origine degli stessi luoghi che si intende evidenziare… o comunque lucane.

Chiunque voglia contribuire collaborando a rendere

più ampia e interessante l'iniziativa, può segnalare immagini di rilievo attinenti

e contattarci inviandole in alta risoluzione alla e-mail: comitatogorgoglione@libero.it

unitamente al consenso per noi liberatorio della ragazza e del fotografo, entrambi citati.

Gli elaborati selezionati, a nostra discrezione, saranno proposti a colori e non, in formato A3 plus o maggiori.

Sugli stessi saranno riportati visibili: il titolo della rassegna, lʼEnte promotore e brevi delucidazioni inerenti.

Francesco Nigro Presidente