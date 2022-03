Il Metropol festival di Tirana, edizione 2022, trae ispirazione dalla musica tradizionale degli arbėresh, le popolazioni albanesi sfuggite in Italia nel XV. In Basilicata vi sono 5 paesi che conservano tracce di questa presenza; da segnalare soprattutto i due paesi della Val Sarmento, San Costantino e San Paolo Albanese, dove si conservano lingua tradizioni msuica e vestiario.

Sotto la direzione artistica del compositore e pianista Robert Bisha, il festival vedrą la presenza di prestigiosi artisti europei (tra cui Paolo Angeli) avvicendarsi in performance che presentano musiche originali che traggono ispirazione dagli antichi canti tradizionali arbėresh.

Il programma prevede anche la presenza del gruppo vocale femminile di S. Costantino Albanese “Lule Sheshi”, unica presenza arbėreshe del festival, che il giorno 11 marzo si esibirą in un concerto dedicato alle forme autentiche della polifonia vocale arbėreshe, tramandata per tradizione orale nel corso degli ultimi 5 secoli.

Composto da 5 ragazze di 15-16 anni, che vivono nel piccolo centro e requentanto le scuole superiori (Francesca Cervini, Marica Iannibelli, Noemi e Greta Locuoco, Maristella Padula) e affiancato da alcuni adulti con esperienza nel campo della musica arbėreshe (Pina Ciminelli, Dina Iannibelli, Lorenza Scaldaferri, Lorenzo Scaldaferri), il gruppo č coordinato da Nicola Scaldaferri, etnomusicologo dell’universitą di Milano.

Lontano dai folklorismi talvolta superficiali, il festival intende creare un autentico tra le antiche forme di polifonia e nuove forme di espressione e creativitą.

Nel particolare momento che ci troviamo ad attraversare, l’esempio degli arbėresh - profughi che sfuggivano dalla guerra con turchi, e che sono riusciti a trovare una nuova patria in italia- rappresenta un caso di secolare convivenza pacifica di popolazioni e culture sul territorio italiano.

L’evento rientra inoltre nelle iniziative del programma di Tirana European Youth Capital 2022.