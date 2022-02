È partito il 16 febbraio il progetto “A scuola con la forza delle donne”, fortemente voluto dalle socie referenti della Basilicata de “La forza delle Donne”, associazione nata nel V Municipio del Comune di Bari grazie all’impegno del Presidente Avv. Krizia Colaianni. L’associazione è costituita da professioniste del settore legale, medico e psicologico per garantire un supporto a tutto tondo alle donne vittime di violenza ed atta a contrastare la violenza di genere attraverso strumenti di sostegno concreto come l’apertura di sportelli d’ascolto.

“A scuola con la forza delle donne” nasce con l’intento di sensibilizzare le giovani generazioni.

La scuola capofila del progetto, istituto comprensivo “Benedetto Croce” di Marsico Nuovo vedrà le tre socie Avv. Maddalena Labollita, Avv. D. Ylenia Menchise ed Elisabetta De Sanso incontrare ragazzi e ragazze. Il “tour itinerante” vedrà altre scuole lucane protagoniste.

“L associazione sostiene e si cimenta ogni giorno con la costruzione di una comunità inclusiva che riconosce la diversità di ciascuno. E infatti sostiene e promuove iniziative nelle scuole la prima comunità formativa dei futuri cittadini e un luogo importantissimo per la crescita e la costruzione della identità di ciascuna persona. Le scuole nello svolgere tale prezioso lavoro educativo ogni giorno contrastano ogni forma di violenza di aggressione contro la dignità della persona comprese violenza di genere bullismo e cyberbullismo” afferma l’ Avv. Krizia Colaianni.

“Questo progetto è rivolto ai Dirigenti scolastici, docenti, studenti e genitori delle scuole della Regione Basilicata. La nostra proposta intende offrire un percorso di formazione e informazione su due tematiche attuali ed estremamente collegate tra loro: la parità di genere ed il contrasto alla violenza di genere. Occorre una giusta sinergia tra scuola, istituzioni, enti ed associazioni presenti sul territorio per dare continuità e prospettiva a quel cambiamento culturale che è necessario. C’è una generazione che si dimostra sensibile a queste tematiche e che vuole occuparsi del proprio futuro in maniera consapevole. Il nostro auspicio è che tutte le scuole lucane possano seguire l’esempio dell’istituto Benedetto Croce di Marsico Nuovo” afferma l’Avv. Labollita.

“E’ doveroso educare i ragazzi, sin dalla tenera età, a vivere una vita con pari opportunità. Confido nella condivisione della parola perché è un’arma tagliente, capace di sgualcire un velo di disumanità purtroppo presente nella nostra società ed è un mezzo potente e capace di arrivare alle generazioni future. L’uomo di oggi ha compiuto la scelta di essere un uomo violento o rispettoso. L’uomo di oggi è il bambino di ieri. Tutti noi abbiamo il dovere di intervenire affinchè quel bambino o quel ragazzo non si trovi nella condizione di dover scegliere quale tipo di uomo futuro essere. Solo l’educazione civica ci salverà ” - afferma l’Avv. D. Ylenia Menchise.

“E’ necessario educare i ragazzi alla legalità, tematica che si intreccia con le precedenti. Riprendo una frase del Dottor Borsellino “ se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà con un incubo” - afferma Elisabetta De Sanso.

Il progetto già inserito nel patto per non lasciare da sole le donne è stato presentato proprio per primo nel territorio della Basilicata, è divenuto successivamente protocollo d'intesa nel Comune di Bari firmato dalla nostra Presidente avv. Krizia Colaianni con la Commissione Pari Opportunità, nella persona della Sua Presidente dott.ssa Silvia Russo Frattasi alla presenza anche dell'Assessora alle politiche giovanili.