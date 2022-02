Il 6 Gennaio si è concluso il Progetto “Leoncavallo#Camp: Musica & resilienza”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Iniziato il 6 Luglio dello scorso anno, suddiviso in quattro fasi, ha visto la realizzazione di oltre 250 ore di attività completamente gratuite per bambini da 3 a 11 anni, tra attività di avvicinamento alla musica, propedeutica e didattica musicale, attività ricreative, visione di film, documentari e spettacoli teatrali, laboratori e visite guidate.

Ha visto la partecipazione di oltre 70 tra bambini e ragazzi, provenienti da ben 9 paesi delle province di Potenza e Cosenza.

I partecipanti, oltre ad aver avuto la possibilità di avvicinarsi alla musica attraverso attività e laboratori di propedeutica musicale e didattica musicale, hanno avuto l’opportunità di assistere a più di 10 tra spettacoli teatrali e proiezione cinematografiche. Tra le varie mete si evidenziano la Città della Scienza ed il Teatro San Carlo di Napoli, la Reggia di Caserta ed il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, per un totale di 7 visite guidate alle principali mete della Cultura di Calabria, Basilicata e Campania.

Particolare soddisfazione ha manifestato il direttore dell’Istituto Musicale “R.Leoncavallo” di Laino Borgo (CS), il M.° Roberto Sola, che ha dichiarato: “gli inaspettati effetti della musica sono stati la chiave del progetto, in quanto ha avvicinato bambini e ragazzi, anche di età molto bassa, alla musica ed a tutti i benefici che ne derivano, infatti” ha aggiunto il direttore “sorprendenti sono stati i risultati che hanno riguardato l’aspetto sociale del progetto: bambini e ragazzi provenienti da diversi paesi, anche distanti tra loro, hanno avuto la possibilità di socializzare e collaborare durante i sei mesi di attività organizzate”.

Soddisfazione anche da parte di Francesco Filardi, presidente dell’Associazione Musicale “ULISSE” APS di Laino Borgo (ente gestore dell’Istituto Musicale), che ha dichiarato: “particolarmente impegnativo è stato garantire la realizzazione delle attività in questo periodo segnato dall’epidemia da Covid19. Ma grazie all’esperienza dei docenti ed alla rete di collaborazioni instaurate con vecchi nuovi partner, è stato possibile offrire una serie di attività a bambini e ragazzi che, per l’emergenza in corso, sono al momento interdette presso altre istituzioni”