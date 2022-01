Oggi presso la Sala Consiliare del Comune di Lauria si è tenuto un incontro scientifico, grazie alla collaborazione del CNR e dell’Istituto di Ricerche per la Protezione Idrogeologica, sul costone roccioso dell’Armo.

Sono state illustrate le attività tecnico-scientifiche espletate per la valutazione delle condizioni di stabilità del costone Armo a seguito dell'incendio di luglio 2017.

Hanno partecipato l'ing. Loperte responsabile protezione civile della Regione Basilicata, la prof.ssa Lasaponara del CNR di Basilicata, dott. Daniele Giordan e dott. Davide Notti dell'Irpi - CNR della Valle d'Aosta, i responsabili degli uffici comunali, il Sindaco Pittella, gli assessori Ester Caimo e Maria Clara Motta.

Presenti anche i referenti degli ordini degli architetti, geologi, ingegneri e geometri.

"La Rocca dell’Armo - afferma l’Assessore Ester Caimo - rappresenta un elemento caratterizzante Lauria, un connubio tra storia e sacralità, che negli anni ha dimostrato di essere grande segno di fragilità del nostro territorio. Diverse sono le emergenze che hanno interessato questo costone roccioso, creando non pochi disagi alla nostra comunità.

Grazie alla collaborazione della Regione Basilicata, del CNR e del Centro di Ricerche per la Protezione Idrogeologica, oggi abbiamo un importante studio volto a valutare la condizione di stabilità dell’Armo, che consentirà all’Amministrazione di predisporre un progetto di fattibilità tecnico ed economica da sottoporre all’attenzione della Regione Basilicata e del Ministero al fine di individuare le risorse necessarie a garantire l’adeguata e la necessaria sicurezza".