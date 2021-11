Oggi pomeriggio alle ore 16.30, verrà consegnato il Premio SPECIALE “Carlo Levi” al medico scultore Pier Francesco Mastroberti, con la seguente motivazione: a Pier Francesco Mastroberti,medico ed artista lucano per tutto ciò che ha dato alla Basilicata, per la sua grande versatilità e per le sue spiccate doti nel campo artistico, in particolar modo nella scultura.



La cerimonia si svolgerà presso l'auditorium comunale di Aliano (anfiteatro), dove verrà consegnato il Premio ai partecipanti designati nel 2019 per la XXII edizione e ai premiati della XXIII edizione.



Mastroberti è stato recentemente tra i primi classificati della Biennale Internazionale di Fondi dove ha vinto il primo premio per la sezione scultura e installazione.



Si tratta di uno dei più importanti eventi d’arte contemporanea d’Italia svoltosi in estate e durato dal 17 luglio al 29 agosto 2021.

Dal 22 al 27 ottobre 2021 ha esposto presso la Galleria Internazionale Area Contesa di Via Margutta, esponendo presso la Galleria 10 sculture in bronzo tra cui Orfeo e Euridice, opera vincitrice del premio della Biennale. raffigurante il mito di Orfeo.





nella foto: Fontana di Bacco e Arianna h 2mt-Sant'Angelo le Fratte PZ 2004