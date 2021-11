Sabato 27 novembre all’Auditorium Lab Center di San Basile va in scena: “Moro: i 55 giorni che cambiarono l’Italia” di e con Ulderico Pesce San Basile - “Moro: i 55 giorni che cambiarono l’Italia” di e con Ulderico Pesce è lo spettacolo che sarà in scena s... -->continua

24/11/2021 - Anche in Basilicata vaccino antinfluenzale gratuito per chi dona il sangue

Da alcune settimane anche in Basilicata, come nel resto d'Italia, è ripresa la vaccinazione antinfluenzale e per l'occasione l'Avis di Basilicata invita i suoi donatori a sviluppare per tempo le difese immunitarie contro l’influenza di stagione. I donatori di ...-->continua