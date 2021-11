Il Salotto culturale omaggia la poetessa Donata Doni nata a Lagonegro 24/11/2021 L’associazione DONATA DONI intitolata proprio alla poetessa Santina Maccarrone in arte Donata Doni di Lagonegro presieduta dalla presidente Agnese Belardi, si pone l’obiettivo di contrastare la violenza che colpisce le donne di ogni ceto sociale, e di abbattere gli stereotipi che spesso costringono le donne ai margini della società. Attraverso la diffusione dei messaggi e delle poesie della poetessa Donata Doni, si punta a rafforzare le donne infondendogli fiducia e stimolandole a credere nelle proprie capacità e nella propria forza, essendo anche libere di esprimere – su esempio della Doni – la propria vita, seguendo la propria individualità unita ad ogni tipo di forma artistica.

Il salotto culturale dedicato all’artista – e in Cammino verso il cinquantenario della sua morte, avvenuta nel 1972 - vuole dar voce alle donne conosciute e non, che hanno voluto lasciare ai posteri la traccia della loro esistenza. La finalità è quella di contrastare la violenza, in particolare quella psicologica così come il femminicidio, oltre a sensibilizzare ed educare i giovani, rieducare gli adulti, docenti, associazioni e degli studenti. Istruzione e associazioni insieme per superare i disagi e le differenze e riconciliarsi con il territorio auspicando alla parità alla collaborazione al rispetto. La kermesse Autunno Rosa è quest’anno giunto alla nona edizione di rassegna e presentazione di libri e sillogi di poesie dedicate in particolare alle donne, unito a brevi rappresentazioni teatrali, musica, mostre d'arte collettive e personali, e tanto tanto altro, iniziato il 17 di ottobre si conclude il 19 dicembre 2021.

Unito alla collettiva “I volti delle donne” coordinata dall’ architetto Aurora di Sipio - Esposizione mostra “Figure femminili e rispetto” di Stefano Pedone. Il programma della giornata è ricco e rivolto a tutti grandi e piccoli, giovani e meno giovani atto a sensibilizzare alla non violenza e all’educazione ai sentimenti attraverso la poesia.

Programma:24 NOVEMBRE 2021-Palazzo Corrado- Ore 17.00 La poesia di Donata Doni per educare all’amore e al bello e contrastare la violenza sulle donne. Saluti Dott.ssa MARIA DI LASCIO Sindaca. Coordina Agnese Belardi Pres. Salotto Donata Doni. INTERVENGONO :Più voci per “GRIDARE NO ALLA VIOLENZA” ed educare ai sentimenti della solidarietà e della pace per combattere ogni forma di prevaricazione e aggressione sia fisica che verbale. MARIA ANNA FANELLI Referente Stati Generali delle donne e Consigliera Nazionale ANDE,MARGHERITA PERRETTI Presidente Commissione Regionale delle Pari opportunità Basilicata e le componenti Avv. CONCETTA IANNIBELLI e la Prof.ssa ANITA BULDO ,Assessora Maria Palermo Lagonegro. Collegamenti con Pavia Isa Maggi Stati generali delle Donne, Associazione ESPANSIONI di Trieste e la presidente Ester Pacor, curata dall’avv. Assunta Mitidieri. A cui seguirà il READING e presentazione del libro ” UNA VOCE OLTRE LA VITA “ di Agnese Belardi a cura di Don Gianluca Bellusci e dell’ ASSOCIAZIONE TANGRAM. Letture di poesie della poetessa Donata Doni con la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo Lagonegro coordinate dalle maestre PINA e MARIA MANZOLILLO e i piccoli allievi –studenti della scuola ARTHEMIA DANZA di Andreana Camodeca , concluderà la manifestazione con Monologo sulla genitorialità Massimo Canonico. Presenterà l’evento la giornalista Caterina Bruno.

L’associazione ricordiamo essere un tributo alla poetessa Donata Doni, lagonegrese, e che attraverso le proprie opere ha sempre messo in luce la condizione della donna all’interno della società. La poesia è intesa dalla Doni come fedele compagna di vita, capace di scandagliare ed esprimere tutte le vibrazioni e le sfumature dell'animo di una donna: è un itinerario di ricerca sul fenomeno umano, un viaggio di puro isolamento verso un inevitabile slancio mistico che declina l'amore nelle sue forme più sincere e profonde, da quello per il proprio compagno o per i propri genitori a quello offerto a Dio. La sua narrazione è estetica, psicologica e persino etica. I suoi versi traggono origine da una significativa esperienza interiore, da una spinta possente che si trasforma in necessità di capirsi, di capire, di esprimersi di comunicare: un silenzio creativo e contemplativo fa da sfondo alla sua indicibile sofferenza, che trova ristoro soltanto nella poesia, nella preghiera, nell'amore. LA POESIA è sogno e amore!La mattina del 15 Dicembre 1972 in una stradina secondaria del centro di Roma, si accasciava a terra, colta da un malore, Santina Maccarrone. Nulla faceva presagire quella fine così tragica. Fu portata in ospedale ma non ci fu nulla da fare. Da tempo era ammalata e quella caduta le fu fatale. Era uscita per far visita ad un’amica e per comperare dei regali per Natale. Si spegneva all’età di 59 anni la poetessa Donata Doni, nata in un piccolo paese della Basilicata, Lagonegro. Aveva dedicato tutta la sua vita all’insegnamento, così scrissero di lei alcune riviste del tempo, della città di Forlì, dove aveva vissuto gran parte della sua giovinezza. Sentirono la sua assenza gli amici, gli intellettuali, con cui aveva condiviso molte attività culturali. La sua tomba è accanto a quella dei suoi genitori nel cimitero di Forlì ove non mancano mai fiori freschi e luci. Si chiuse così la vita di una creatura sensibile e generosa, modello di imitazione per le sue studentesse. La malattia l’aveva resa fragile, col viso smagrito e dolente; tuttavia i suoi occhi erano vivi, con un leggero segno di tristezza. Era passata attraverso le glorie della vita in silenzio, paziente ma determinata nei suoi obiettivi. Raccoglieva in se una capacità ineguagliabile di tenere la vita a livelli di grande saggezza, di grande consapevolezza, di grande dignità, cristianità e intensità. Nel suo sconfinato senso di solitudine amava la vita e il creato, l’amore, la natura, la sua Romagna e Lagonegro che le aveva dato i natali. Voleva essere ricordata. E così fu. La poetessa di Lagonegro mai dimenticata!

Gli amici scrissero di lei subito dopo la morte, pubblicando raccolte inedite nel 1973. Scriviamo di lei nei centonove della sua nascita, 24 Novembre 1913.Le recensioni sulla sua produzione poetica furono positive e apprezzate, indicandola tra i poeti riconosciuti del xx secolo.

