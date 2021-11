L’Associazione AIDE Senior&Young del Pollino, il 20 novembre, ha organizzato, grazie alla collaborazione con la Susan G. Komen Italia – Basilicata, nella persona della referente regionale Rossella Magliulo, una giornata di screening gratuito e di informazione sui tumori della pelle a Terranova di Pollino. Sulla base delle indicazioni dei medici di base sono state individuate le persone che necessitavano di tale visita, rispondendo alla disponibilità del dermatologo Dott. Giovanni Palazzo di effettuare una quindicina di visite, presso l’ambulatorio comunale. Ringraziamo la referente regionale della Komen per la prontezza con cui è riuscita a soddisfare la nostra richiesta e il Dottore per la sua disponibilità che ha reso possibile ai cittadini di fare visite in loco. Con l’augurio che la collaborazione con la referente regionale della Komen porti ulteriori visite di screening alla popolazione, in modo da incrementare le visite di prevenzione, molto utili per preservare la salute dei nostri cittadini. Siamo molto soddisfatti di poter sviluppare un filone che peraltro avevamo annunciato nella nostra presentazione nel febbraio 2020 e che purtroppo la pandemia non ha permesso che si attuasse prima.



La Presidente di AIDE del Pollino.