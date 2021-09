Ancora ottimi risultati per Tempesta, la Cocker Spaniel Inglese del rotondese Giovanni Di Sanzo, che, condotta dall’hundler Biagio Nicolì, è stata impegnata in una due giorni di gare in Toscana sempre in classe giovani.

Venerdì, nell’esposizione internazionale di Poggibonsi, si è piazzata al secondo posto, con giudizio eccellente, nella mostra speciale per i cocker.

Ieri pomeriggio, nel concorso nazionale di Grosseto, ha invece chiuso al primo posto.

Nel precedente appuntamento, nell’internazionale di Ancona, Tempesta aveva chiuso ancora al primo posto ottenendo anche il certificato Jcac (gliene mancano due per il titolo italiano) ed era risultata anche miglior giovane.

Prossimi appuntamenti il 23 e 24 ottobre: date un cui saranno previsti gli internazionali di Messina e Reggio Calabria e un raduno cocker a Messina.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it

(Nella foto, Tempesta con Biagio Nicolì)