填n format unico al mondo, con la produzione di corti in grado di cogliere l誕nima e l段dentit dei luoghi della nostra Penisola. Cinemadamare riuscito in questi anni a valorizzare le tante risorse, umane ed ambientali, presenti sul territorio, preservando la storia ed il patrimonio culturale del nostro Bel Paese. A dichiararlo Sergio Bevilacqua, saggista, scrittore ed editore, nel corso della conferenza di apertura della tappa di Nova Siri di Cinemadamare. 撤er i cineasti 防a proseguito Bevilacqua- provenienti da ogni parte del mondo, trovarsi ogni settimana in realt cos ricche di flora, fauna e di un inestimabile patrimonio storico architettonico, un弛ccasione imperdibile per cogliere i semi della variet pi utili per le loro produzioni. I filmmaker sono liberi di estrarre dalle realt locali quei segni che possono colpire, maggiormente, nell誕mbito della produzione cinematografica di cortometraggi. 徹ra pi che mai c定 la consapevolezza 防a concluso lo scrittore- di quanto il cinema sia un誕rma potentissima in termini di comunicazione, in grado di permettere una conoscenza pi approfondita del territorio, soprattutto periferico, non coinvolto dalle grande produzioni, e, quindi, una valorizzazione ed una promozione pi consapevole ed apprezzabile. Cinemadamare continua a far vivere la magia della settima arte, utilizzando l誕ttrazione verso il cinema favorisce la valorizzazione e lo sviluppo turistico di localit di piccole dimensioni, come Nova Siri, rispetto ai centri di attrazione del turismo nazionale. Il Campus itinerante, in questi anni, ha portato sugli schermi nelle tante piazze italiane locations, molto spesso, meno note e conosciute, ma ugualmente valide, offrendo a queste realt una maggiore visibilit, immagine e promozione culturale. 鏑e troupe di cineasti, 防a dichiarato il direttore della kermesse Franco Rina- in questi anni, si sono integrate perfettamente nel tessuto locale, entrando nello spirito delle comunit e trasmettendone al meglio l段dentit. I filmmaker hanno saputo cogliere e riprendere dietro la macchina da presa ogni piccolo particolare, sfumatura o colore, di Nova Siri, e non solo, scrivendo storie e trasformandole in sceneggiature. 鏑棚talia sempre stato un Paese molto attrattivo per le produzioni cinematografiche 防a, poi, aggiunto Rina- ed per questo che Cinemadamare intende favorire e promuovere lo sviluppo di professionalit e di produzioni locali, in modo tale da consentire alle piccole realt italiane di essere non soltanto teatro o sfondo dei cortometraggi, ma protagoniste attive dello sviluppo del cinema e dell誕udiovisivo. Un弛ccasione importante, non solo per far rivivere il territorio e far conoscere i posti dalla bellezza e dai tratti naturalistici originali, ma anche per promuovere l段mmagine di Nova Siri e della Basilicata nel mondo, stimolando lo sviluppo culturale, artistico ed economico. La kermesse, da quasi vent誕nni, unisce territori, cittadini ed eccellenze, e nel corso del tempo ha portato nuova linfa a sostegno di tanti progetti, accendendo, come un atto di pura magia, la luce del grande schermo nelle piazze italiane simboli di accoglienza, coesione sociale e sperimentazione. Continuano le proiezioni gratuite, tutte le sere, di clip promozionali, 天ox populi, e film, in Piazza Massimo Troisi, a Nova Siri, a partire dalle ore 21:00. 的l diritto di contare di Theodore Melfi il titolo del film che sar proiettato luned 16 agosto, mentre marted 17 sar la volta del film 鏑e invisibili di Louis - Julien Petit. Per la Main Competition, luned, altri due corti in concorso: 鼎onfinamiento di Alejandro Ortega (Spagna) e 釘lackness Khorshid Alami di Negar Najafzadeh (Iran), mentre marted i film in gara per la finale della Main saranno: 的 Dont Want to be a Foreigner Forever di Munya Munyati (USA) e 笛ing di Gianluca Zoppa, Italia.