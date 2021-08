Lunedì 9 agosto alle ore 20, presso il Teatro Anzani di Satriano di Lucania, si svolgerà l’evento di restituzione finale del progetto di residenza teatrale Re.Te. Ospitale, promosso dalla Compagnia Teatrale Petra. In scena una prova aperta dello spettacolo “R.I.P. IT o della... -->continua

9/08/2021 - Teatro. Melfi: il 12 agosto “Stefano Masciarelli in Piazza Duomo”

Prosegue l’estate a Melfi. Stefano Masciarelli in Piazza Duomo il 12 agosto a Melfi. Il 13 agosto spazio alla cover dei Pink Floyd harmony, il 14 agosto ritorna “Melfincanto” in Piazza Duomo ed il 15 agosto “Le Orme” in concerto. Gli eventi rientrano nel ...-->continua