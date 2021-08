Torna la rassegna del Comune “Sui binari della scrittura”. Il 13 agosto Antonello Lombardi aprirà la serata con Vera Slepoj che dialogherà con Rino Finamore. La dislessia il tema sociale dell'edizione 2021 che celebrerà anche Dante Alighieri. Il territorio protagonista grazie alla collaborazione con Edizioni Magister.



Il prossimo 13 agosto alle ore 20.30 con la psicologa e psicoterapeuta Vera Slepoj, autrice de “L'orologio della mente”, prenderà ufficialmente il via a Montalbano Jonico nell'ambito del Festival della Cultura 2021 la Rassegna letteraria Sui binari della scrittura, promossa dall'Amministrazione comunale, assessorato alla Cultura e organizzata con il supporto operativo delle associazioni Omnia Mentis, I Sassi-Matera 2019 e grazie all'importante partenariato sviluppato con Edizioni Magister. Il progetto si avvale, inoltre, del patrocinio dell' Upi di Basilicata e della Provincia di Matera.

I contenuti dell'importante momento culturale sono stati anticipati già il 20 luglio scorso con Catena Fiorello, protagonista di un'anteprima di lancio.

Un mese di programmazione, otto appuntamenti, numerosi ospiti andranno a comporre l’importante kermesse letteraria che dalla prima edizione del 2016 ha conquistato un’ importante fetta di pubblico ed un ruolo cruciale, in Basilicata, come iniziativa culturale. .

Dopo Catena Fiorello e Vera Slpeoj, Montalbano Jonico ospiterà Nicola D'Imperio, Cristina Garzone, Rino Finamore, Maria Giuseppina Pagnorra, Danilo Barbarinaldi, Domenica Malvasi, Antonio Romano e Federico Valicenti. “Questi alcuni dei protagonisti dell'edizione 2021 che quest'anno – hanno sottolineato gli organizzatori - guarda con particolare interesse al territorio nell'ottica di rinsaldare, dopo lo stop imposto dalla pandemia, un legame con i cittadini, chiamati a condividere il piacere della lettura intesa come momento di incontro e confronto, altresì rinnovando una preziosa occasione di vita comunitaria”.

Riflettori puntati sul tema sociale di quest'anno, la dislessia; grande attenzione al Sommo poeta celebrato nell'anno in cui ricorrono i 700 anni dalla sua morte. Confermata la presenza del “Gruppo di lettura” che anche quest'anno sarà chiamato a dialogare con gli ospiti.

“Sui binari della scrittura rappresenta, da alcuni anni, uno dei progetti di punta dell'estate montalbanese. All'idea progettuale, nata nel 2016, bisogna riconoscere il merito di aver posto come prima finalità la promozione di autentiche esperienze di cittadinanza attiva, come ad esempio quella intrapresa proprio dai ragazzi del 'Gruppo di lettura', impegnati nella recensione delle singole opere letterarie. Negli anni il progetto è cresciuto notevolmente portando in città ospiti di rilievo a livello nazionale, oggi tra i primi sostenitori e promotori delle nostre bellezze”, hanno sottolineato il sindaco Piero Marrese e l'assessore alla Cultura, Ines Nesi.

Venerdì 13 agosto, intanto, subito dopo la presentazione del libro di Vera Slepoj, in piazza Rondinelli seguirà il concerto del chitarrista Massimo Scattolin e del violinista Paolo Tagliamento, affermati e pluripremiati musicisti a livello internazionale.