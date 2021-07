E’ stato pubblicato sul sito internet dell’ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, il secondo Bando a sportello per l’individuazione di aziende agricole interessate al servizio di consulenza – da parte dei tecnici dell’Agenzia - sulla difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi.

L’apertura di questo secondo Bando è stata decisa dal direttore dell’ALSIA, Aniello Crescenzi, con Delibera direttoriale N. 84 del 13 luglio 2021. L’iniziativa è finanziata dalla Sottomisura 2.1 del PSR 2014-2020 della Regione Basilicata ("Sostegno per l’utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende"), e prevede l'erogazione di servizi di consulenza alle imprese agricole lucane per affrontare problematiche specifiche, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità ambientale.

Il progetto di consulenza alle imprese sulla difesa fitosanitaria proposto dall’ALSIA era stato approvato dalla Giunta regionale di Basilicata con Delibera n. 805 del 6 novembre 2019, in virtù della competenza esclusiva dell'Agenzia in materia di agrometeorologia, modelli previsionali fitosanitari, e taratura delle macchine irroratrici.

L’attività di consulenza dell’ALSIA avrà una durata triennale, e prevede l’erogazione dei servizi di consulenza ad un numero complessivo di 842 aziende nel triennio 2021/2023. Con il primo Bando a sportello dell’Agenzia del novembre 2020, rimasto aperto un mese, avevano aderito al progetto circa il 45% del numero massimo di aziende ammissibili. Questo secondo bando resterà quindi aperto per tutto il tempo necessario a raggiungere il tetto delle 842 aziende previste dal progetto ALSIA.

Tutte le informazioni sul bando e le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito dell’ALSIA, all’indirizzo https://bit.ly/ALSIA-BandoFitoconsult.