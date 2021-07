La Commissione “Premio UNPLI Basilicata 2021” presieduta dal Maestro Pasquale Menchise e da Rocco Franciosa, Presidente Pro Loco Unpli Basilicata, composta da Antonella D’Andria, segretaria, Rosa Fortunato, Rossana Santoro, Michele Zuardi, Antonio Barbalinardo, Rocco Stasi e Vincenzo Lo Sasso, riunitasi il 9 Luglio scorso presso la sala riunioni della Pro Loco Barile ha decretato i premiati della XIX edizione. Il Premio Unpli Basilicata , tra i più longevi e autorevoli a livello nazionale e regionale, viene assegnato dal 1988 a personaggi lucani, distintisi particolarmente in campo artistico – culturale e scientifico – imprenditoriale, e al proprietario di un Complesso Storico Monumentale restaurato e aperto al pubblico. Il Premio Unpli Basilicata XIX edizione è stato conferito a Benedetto Vigna, fisico e manager internazionale, proposto dalla Pro Loco Pietrapertosana, a Giuseppe Di Tommaso, giornalista, proposto dalla Commissione, a Elena Fucci, enologo winemaker proposta dalla Pro Loco Barile e a Giovanni Pompeo direttore dell’Orchestra di Matera e della Basilicata, proposto dalla Pro Loco Montescaglioso. La Commissione su proposta della Pro Loco Potenza, inoltre ha deciso di conferire alla famiglia Masini il Premio alla Memoria di Antonio Masini, pittore, incisore e scultore italiano. Il Premio Complesso Storico Monumentale è stato assegnato al Comune di Genzano di Lucania per il Castello di Monteserico su proposta della Pro Loco Genzano di Lucania . “Il Premio Unpli rappresenta da sempre una delle celebrazioni più significative per le Pro Loco – sottolinea Rocco Franciosa, Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata – perché con il Premio rendiamo onore alle eccellenze lucane che danno lustro alla nostra regione a livello nazionale ed internazionale”. Il Maestro Pasquale Menchise sottolinea “sono onorato di presiedere la commissione che ci offre l’opportunità di esaltare i talenti lucani che con il loro impegno fanno grande la nostra regione. E – conclude il Maestro Menchise – celebriamo anche le bellezze paesaggistiche e monumentali regionali che rappresentano un importante risorsa turistica”. La cerimonia di premiazione in programma il giorno giovedì 29 luglio 2021 alle ore 18 a Pietrapertosa presso il Chiostro del Convento di San Francesco è organizzata dal Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata in collaborazione con il Comune di Pietrapertosa, la Pro Loco Pietrapertosana, ed il patrocinio di Apt Basilicata e Regione Basilicata. Si ringrazia per il sostegno la Bcc Basilicata Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani, il Volo dell’Angelo, Post Creative Studio e Lucanum – Il Gioco della Basilicata. L’evento, l’edizione della ripartenza, vedrà la partecipazione di istituzioni e premiati in osservanza di tutte le normative vigenti in contrasto al Covid-19.