Nata dal sogno di due ragazzi di vivere in armonia con la natura e studiare e sviluppare prodotti totalmente natural, che permettano di trarre benessere dalla natura, selezione benessere ha affascinato subito un vasto pubblico.

Gli integratori puri come il drenante a base di erbe coltivate in Italia, i prodotti total natural legati al beauty e

non testati su animali come le lozioni al latte d'asina (in produzione in questi giorni) o i sieri alle cellule staminali vegetali, sono stati accolti con un entusiasmo che ha superato le attese e dato ragione alla scommessa che una vita in armonia con la natura è possibile!



"Siamo in Basilicata, ma stiamo abbracciando, con la nostra scelta di commercializzare online, tante regioni d'Italia! -spiega Mauro Galasso, uno dei soci fondatori- Una delle nostre scommesse è stata quella di rimanere nella nostra terra, ma crearci noi una opportunità"



"Ora selezione benessere si concentrerà anche su functional food! -spiega la Nutrizionista Catenacci, cofondatrice- Partiremo a settembre con il cioccolato zero: cioccolato fondente, al latte e cioccolato bianco ma senza latte vaccino, totalmente veg, con purissimo cacao e con zuccheri naturali anticarie e antidiabete oltre che a calorie zero"