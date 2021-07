1/07/2021 - Ruoti, presentazione corso gratuito per difesa femminile urbana e domestica

È stato presentato a Ruoti, presso la Sala Consiliare, un progetto innovativo per le donne. La proposta accolta con grande entusiasmo dal Sindaco Anna Maria Scalise e dall’Assessore alle Politiche Sociali Maria Troiano si inserisce in un contesto più ampio, quello delle iniz...-->continua