E’ stato pubblicato il bando relativo al II ciclo del percorso ITS per "Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici". La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è fissata al 30.09.2021.Il bando, con i relativi allegati, è scaricabile dal sito internet dell’ITS, http://www.itsbasilicata.info/, ed è visualizzabile sulla pagina FB dell'ITS di Basilicata https://www.facebook.com/pg/ITS-Basilicata-394969257733731/photos/?ref=page_internal .

Per ogni informazione, chiarimento, orientamento o accompagnamento all'iscrizione, l’ITS di Basilicata offre assistenza 1to1, prenotabile su https://forms.gle/xhZTBPzPoWyxoSav7

È intanto possibile visitare lo stand virtuale del primo e unico ITS di Basilicata su: https://api.cving.com/v1/deep-links/jobs-page/191/

Si ricorda che gli ITS sono il nuovo “pilastro educativo” (come definiti dal premier Draghi); che hanno pari dignità rispetto alle università e che, intercettando il fabbisogno reale delle imprese, possono risolvere il mismatching tra domanda e offerta di lavoro. I risultati confermano che gli ITS sono il canale formativo col miglior successo occupazionale in assoluto: l’80% dei super-tecnici trova occupazione entro 12 mesi dal conseguimento del diploma di tecnico superiore (V EQF).