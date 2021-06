Il progetto Mercurion Hotspot concepito dall’ Ing. Leo Giannotti, nasce per agevolare il cambiamento, di cui i Borghi della Valle del Mercure Lao, hanno bisogno.

In particolare è lo strumento per l’implementazione di un metodo collaborativo -in eterarchia- e soddisfa alla necessità di un elemento catalizzatore fra individui, famiglie, organizzazioni, Istituzioni, aziende.



Gli obiettivi del suddetto progetto sono cinque: contrastare lo svuotamento demografico del Borgo; proteggere, Valorizzare e accrescere la bellezza del territorio; governare il territorio in conformità con le migliori metodologie; incrementare la competitività dei prodotti e dei servizi nella nostra area; attivare e mantenere uno scambio di persone e conoscenze a livello Internazionale.



La prima attività programmata per perseguire i suddetti obiettivi si è svolta tra i Comuni di Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore:

Il tutto è stato concepito come un “Laboratorio di Bellezza”, realizzato per gli allievi dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco”, Scuola Secondaria di I grado, Plesso di Castelluccio Inferiore “Emanuele Gianturco”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Nicola Pongitore, Il Concorso Fotografico “Castelluccio amore Mio”, volto alla valorizzazione del Patrimonio Architettonico di Castelluccio Inferiore e Superiore.

Il concorso Fotografico è Patrocinato e sostenuto dal comune di Castelluccio Superiore e dal Comune di Castelluccio Inferiore, attraverso i Sindaci Giovanni Ruggiero e Paolo Campanella.

Il concorso usufruisce della Convenzione fra il Comune di Castelluccio Inferiore, il Politecnico di Torino e Tanteitalie BV.

Sostengono l’iniziativa – con la didattica e la valutazione – il Politecnico di Torino, la Sopraintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, l’Associazione Ricomincio da Tre.

La Gara è terminata il Giugno 2021 online, con la proclamazione dei vincitori delle categorie divise in A,B,C,D che hanno ricevuto premi della critica Internazionale, premi della Critica Locale, e premi del giudizio Pubblico (social).