Sarà Sandro Pertini, avvocato, partigiano, socialista, parlamentare, presidente della Camera dei Deputati e presidente della Repubblica dal 1978 al 1985, il protagonista del sesto ed ultimo appuntamento di “Radici morali”, ciclo di webinar dedicato a figure di italiane e di italiani che hanno avuto, nel corso del Novecento, un grande significato nella trasmissione di valori, principi ed esperienze che hanno permesso di difendere e rigenerare la nostra democrazia anche attorno a cause settoriali, a norme innovative, a battaglie di cambiamento.



Gli studenti Silvia Genovese, Lucia Zottarelli, Simona De Bonis e Antonio Laurenzana, tutti iscritti al corso magistrale in Storia e civiltà europee dell'Università degli Studi della Basilicata, ne parlano con Stefano Rolando professore universitario, presidente della Fondazione "Nitti" e membro del Comitato scientifico della Fondazione "Pertini". Donato Verrastro, docente di Storia Contemporanea all'Università degli Studi della Basilicata, introduce l’incontro al quale parteciperanno anche lo storico Giuseppe Milazzo, autore del libro “Sandro Pertini, gli anni giovanili” e Umberto Voltolina, presidente della Fondazione “Sandro Pertini”.



"Sandro Pertini ha scritto una delle pagine più belle della storia del nostro Paese –afferma il direttore dell’Associazione “Francesco Saverio Nitti” Gianluca Tartaglia-. La sua coerenza, umana e politica, insieme alle sue battaglie, per la conquista e la difesa della libertà, della democrazia e dell’eguaglianza sociale, rappresentano uno degli esempi più alti ai quali le giovani generazioni, cui spesso si rivolgeva, possono rifarsi e prendere ispirazione. Dedicare un incontro di approfondimento alla figura limpida e combattiva di Sandro Pertini, alla sua integrità morale e al suo modo unico di servire le istituzioni repubblicane ai livelli più alti, ci è sembrato il modo migliore per concludere questo ciclo di appuntamenti che è stato molto apprezzato dagli studenti e dalla società civile”.



L’incontro on line, in programma sabato 17 aprile alle ore 17.30, è inserito nei percorsi di eccellenza del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università della Basilicata e sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook e sul canale You Tube dell’Associazione “Francesco Saverio Nitti”.



Incontri già tenuti:

• Giuseppe Alberganti (Novembre)

• Bruno Buozzi (Dicembre)

• Emilio Colombo (Gennaio)

• Lina Merlin e Carla Voltolina Pertini (Febbraio)

• Piero Gobetti (Marzo)