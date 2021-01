Capodanno di lavoro per gli autisti e i volontari dell’Avis regionale di Basilicata che hanno provveduto i primi al trasporto dei vaccini anti – Covid 19 e i volontari a coordinare le operazioni. Le dosi sono state trasferite in diverse postazioni ospedaliere adibite alla somministrazione delle dosi: Melfi, Villa d’Agri, Lagonegro e Potenza. “Grazie alla perfetta sinergia con la direzione sanitaria dell’ospedale San Carlo – spiega Avis di Basilicata – e alla professionalità dei nostri autisti, abbiamo garantito, nella più totale sicurezza e nel rispetto delle misure sanitarie che debbono garantire il mantenimento di una precisa temperatura delle dosi, abbiamo garantito un servizio importantissimo in questa fase di avvio della vaccinazione in Basilicata. L’arrivo delle dosi nei vari ospedali –conclude Avis Basilicata - è avvenuto in perfetto orario e in tempi record, nonostante il giorno festivo. Ancora una volta la conferma che quando si creano sinergie tra i volontari dell'Avis e le istituzioni sanitarie regionali i risultati positivi non stentano a arrivare”.