Dopo 8 anni, la troupe del programma “Racconti dei borghi meravigliosi”, della televisione giapponese, è tornata a Gallicchio.

“Siamo tornati a Gallicchio per rivedere i protagonisti della 128ima puntata, risalente al 2012. A Gallicchio abbiamo trascorso 4 notti per filmare la puntata numero 334 del nostro documentario”.

Miyako Masaki, della m&m Mediaservices di Roma, società di coproduzione che supporta emittenti televisive giapponesi per documentari sull'Italia, ci ha spiegato le ragioni di questo ritorno in Basilicata, per una nuova puntata di questo programma dedicato ai piccoli borghi italiani, che ha un enorme successo in Giappone.

“Sono stata davvero felicissima di rincontrare Domenico e Melania, sono due persone splendide. Mi è dispiaciuto solo che i genitori di Domenico non ci siano più perchè erano persone davvero carinissime”.



Otto anni fa la nostra redazione aveva realizzato un servizio sull’arrivo della troupe, per una puntata che aveva come protagonisti un allevatore, Domenico Balzano, e una donna che lavorava in una casa famiglia, Melania Esposito.









Ma nel corso degli anni sono stati davvero tanti i luoghi ripresi in Basilicata da questa trasmissione, fin dal lontano 2009: Castelmezzano, Guardia Perticara, Cirigliano, Trivigno, Fardella, Oliveto Lucano, Sasso di Castalda, Noepoli, Gorgoglione, Pietrapertosa.

L’obiettivo del progetto è trasmettere ai giapponesi l’amore per il borgo, la passione per il lavoro, gli hobby e il valore della famiglia.

“Siamo tornati per capire cosa sia cambiato nel corso del tempo – aggiunge Miya – Nel 2012 era venuta ancora io e, da allora, Domenico e Melania mi sono rimasti sempre nel cuore. Non sono cambiati per niente. Amo Gallicchio e sono stata davvero molto contenta di tornare. È stato bellissimo andare in giro per il paese e vedere tutti i cittadini con la mascherina, ai quali la nostra presenza non dava alcun fastidio e tutti ci salutavano dimostrandosi davvero molto accoglienti, così come li ricordavo. Devo anche dire che io ho già fatto il tampone e tutto è avvenuto in massima sicurezza. Ringrazio il sindaco Pandolfi e il presidente del Global per la loro disponibilità. Siamo stati benissimo e siamo stati trattati benissimo dalla Masseria Castiglione”.

All’epoca, nel Paese del Sol Levante, il documentario su Gallicchio aveva avuto un successo enorme e, la nuova puntata registrata in questi giorni, dovrebbe andare in onda verso la metà del prossimo mese dicembre.

Il programma, che va in onda dal 2007, ha ricevuto un riconoscimento anche dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella poiché si propone di raccontare i valori della famiglia, l’amore per il paese, la passione per il lavoro e per le tradizioni, a dimostrazione che certi valori sono diffusi ovunque a prescindere dalla nazionalità.

L’ideatore è il producer Kazuhiro Taguchi (venuto a mancare 3 anni fa). Produzione: Telecom Staff (Tokyo); Emittente: BS Nippon Televisione (BS-NTV).

Ufficio di coordinamento: m&m mediaservices (coordinatrice: Miyako Masaki. Operatore: Mirai Pulvirenti. Tecnico: Federico Urzi).



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it