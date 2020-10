Sarà disponibile dal 3 novembre il libro scritto dalla lucana Ilaria Di Pede, esperta di comunicazione. Un manuale per imparare le tecniche di comunicazione politica e districarsi nel complicato mondo della comunicazione digitale e persuasiva

Protocollo Consenso nasce dall’idea di condensare le mie esperienze formative e professionali – dichiara l’autrice – in un manuale dal taglio pratico che aiuti i politici a orientarsi nel complicato mondo della comunicazione moderna. Tutti coloro i quali fanno politica – continua Di Pede – non possono sottrarsi alle regole dettate dai media digitali e dal ruolo sempre più attivo dei cittadini. Se da un lato la tecnologia ha offerto nuove possibilità e azzerato le distanze tra le Istituzioni e i cittadini, dall’altro l’accessibilità a questi nuovi mezzi di comunicazione ha diffuso l’idea distorta che sapere utilizzare i social significa fare comunicazione. Questo manuale – conclude l’autrice – si pone l’ambizioso obiettivo di fornire una bussola a candidati e membri istituzionali per navigare nell’agitato mare della comunicazione digitale e persuasiva con la consapevolezza che la comunicazione è una professione e non un hobby.