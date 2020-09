Domenica 20 settembre alle ore 21.00 in Piazza Giovanni Paolo II, andrà in scena lo spettacolo “Solo Goldberg variations” facente parte della rassegna “So Far So Close”. Quest’ultima rientra nel Festival delle arti performative prodotto dalla Fondazione Matera - Basilicata 2019, con la collaborazione artistica di Silvia Bottiroli e Cristina Ventrucci, in partenariato con Apt Basilicata e ASM Matera ed il patrocinio dei Comuni di Matera, Montescaglioso, Venosa, San Mauro Forte, Cirigliano, Latronico, San Severino Lucano, comuni in cui si svolgeranno gli eventi. Il programma propone esercizi di vicinanza per riabbracciare l’esistente attraverso le arti performative con una nuova consapevolezza rispetto alla nostra vita comune in un “pianeta infetto”, e per ritrovare la forza dell’agire collettivo. La danza in modo particolare è fondata sulla presenza concreta e fisica sia di chi si esibisce sul palcoscenico, sia di chi assiste come spettatore, proprio perché utilizza il corpo come mezzo espressivo e la performance dal vivo come modalità di fruizione.