Il 18 e il 25 settembre 2020 alle ore 20,30 si terrà l’iniziativa “Videomigrazioni. Due documentari per

comprendere le storie di chi è costretto a fuggire” presso la Villa del Prefetto a Potenza.

La breve rassegna cinematografica è promossa dalla Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata che,

dopo la fase di lockdown, riprende le proprie attività di sensibilizzazione. Attraverso lo sguardo appassionato

di una regista e una giornalista entrambe di origine lucana, si propone la visione di un recente filmdocumentario e di un reportage che raccontano la situazione esistente nelle principali aree di crisi che

riguardano l’area del Mediterraneo: la Siria e il corridoio tra Libia e Niger.

Il 18 settembre sarà proiettato il film della regista Maria Luisa “Mother Fortress”, vincitore del Premio Miglior

Documentario 2020 al Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema, già

finalista ai Nastri d’Argento 2020, Menzione Speciale al Tertio Millennio Film Fest - Filmoteca Vaticana.

Il film racconta la pericolosità quotidiana delle vite dei religiosi in un monastero durante gli anni più cruenti

del conflitto siriano fra il 2014 e il 2017, in un paese invaso dai terroristi.

Alla proiezione sarà presente, oltre alla regista, anche il Mons. Nareg luis Naamoyan, Rettore del pontificio

collegio armeno a Roma, il quale è nato e ha vissuto a lungo in Siria.

Il 25 settembre invece la giornalista Rosita Rosa presenterà il suo reportage “Prigionieri” andato in onda su

Speciale Tg1 lo scorso luglio. Il documentario racconta il contesto in cui si sviluppano i flussi migratori tra

Libia e Niger, uno dei paesi più poveri al mondo, con un tasso di scolarizzazione tra i peggiori del continente

africano, in cui le famiglie vivono spesso senza acqua né cibo ed esposte a malattie che si pensavano

scomparse per sempre; condizioni che sono benzina sul fuoco della Jihad, che sfrutta la povertà per assoldare

nuovi guerriglieri.

L’iniziativa rientra nell’ambito della rassegna cinematografica “Nuovo cinema Villa” organizzato da

Cineteatro Don Bosco e cinema Due Torri di Potenza.

Per il documentario “Mother fortress” è possibile acquistare il biglietto di 5€ su

www.cineteatrodonbosco.com o al botteghino (ingresso via Mazzini) a partire dalle ore 19:45.

Per il documentario “Prigionieri” l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo, le proiezioni si sposteranno al Cineteatro Don Bosco.