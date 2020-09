A MELFI UN INCONTRO, “E’ stata una riflessione pubblica e partecipata che ha offerto a coloro che vi hanno preso parte informazioni e approfondimenti utili per poter fare il prossimo 20 e 21 settembre una scelta consapevole sul quesito referendario”. Sono soddisfatti gli organizzatori al termine dell’incontro “Referendum e Costituzione” che ha aperto il calendario di eventi, patrocinato dal comune di Melfi, messi a punto dall’Unione degli Studenti di Basilicata, Associazione e Fondazione “Francesco Saverio Nitti”, Anpi Melfi e locale Toro club dal titolo “ Costituzione, Democrazia e Liberta” -Dialoghi d’estate.

L’evento, aperto dal saluto del sindaco di Melfi Livio Valvano, è stato introdotto da Antonio Simonetti dell’Unione degli Studenti di Basilicata. E’ toccato, invece, al giornalista Renato Cantore moderare l’incontro, l’unico finora organizzato sul tema referendario nella cittadina federiciana, e a sollecitare con le sue domande l’avvocato Fabio Viglione e Donato Verrastro, docente all’Università degli studi di Basilicata.

L’avvocato Fabio Viglione, nel corso dell’evento, oltre ad illustrare le motivazioni dei due schieramenti in campo ha sottolineato l’importanza del tema referendario “rispetto alla necessità anche nel dibattito di superare le semplificazioni demagogiche che hanno caratterizzato la spinta ad una riforma che, incidendo in maniera non organica sugli equilibri democratici e di rappresentanza parlamentare, rischia di produrre effetti distorsivi anche sul rapporto tra eletti e territori”.

L’aspetto storico legato al tema referendario e alla carta costituzionale è stato, invece, affrontato da Donato Verrastro, docente di Storia Contemporanea all’Università degli Studi della Basilicata. “E’ stato un dibattito interessante - ha affermato- nel quale abbiamo cercato di trattare la natura della nostra costituzione e il contesto storico che ne definì la natura, così come abbiamo trattato il tema della rappresentanza nei sistemi elettorali italiani con qualche riferimento anche internazionale”.

Il calendario di eventi “Democrazia, Costituzione e Libertà” – dialoghi d’estate proseguirà sabato 19 settembre con la presentazione del libro “Il mediano di Mauthausen” di Francesco Veltri (ore 17 area esterna bar pizzeria Sfizio) e si concluderà venerdì 25 settembre con l’incontro su “Università e Mezzogiorno”, sempre alle 17, presso l’aula consiliare “Nitti-Bovet” del comune di Melfi.