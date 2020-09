La nuova Miss Arbëreshë per l’edizione 2020 è Francesca Ferrara di 23 anni residente a Piana degli Albanesi in provincia di Palermo, emozionata ha dichiarato: “Sono orgogliosissima di essere arbereshe, di parlare l'arberesh e di indossare con amore questo meraviglioso costume tramandato dalla mia famiglia”. “E’ un traguardo e un riconoscimento prestigioso per la nostra comunità e per il nostro costume che si tramanda da generazioni”, commenta il sindaco Rosario Petta. Ad accompagnare Francesca in Calabria è stato il presidente della Pro Loco Giorgio Cuccia, Francesca si occupa di Visual merchandiser ed ha lavorato a Londra e Barcellona. Sul podio sono salite Paola Tassone di Cerzeto e Valeria Severino di Santa Sofia d’Epiro, entrambe della provincia di Cosenza. Marialuisa Buccolo, di san Polo Albanese, di venti anni, studentessa di lingue presso l’Università di Urbino, è stata molto apprezzata, tanti i consensi per il suo costume, ma quest’anno la coroncina vola a Piana degli Albanesi. Suggestiva la cerimonia di premiazione a Spezzano Albanese, un concorso ideato dalla Pro loco e presieduta nei primi anni da Cosmo Damiano Montone, e portata avanti dall’associazione “Ahì Namà”, con patron Savio Montone, con il patrocinio del Comune di Spezzano Albanese e della Regione Calabria. Ha sbaragliato la concorrenza dunque la bella Siciliana, entrambi della provincia di Cosenza. Una serata all’insegna della identità arbëreshë quella celebrata nel pieno rispetto delle leggi anti-Covid, presso il teatro comunale “V. Pesce” di Spezzano che, come negli anni scorsi, è stato il centro di un evento di cultura, bellezza, tradizione. «Un grande ringraziamento – ha sottolineato Savio Montone – va a tutti i comuni, le amministrazioni e le Pro loco dei comuni in gara e le persone che hanno aiutato me e il mio staff, soprattutto in questo periodo di pandemia, ad organizzare un evento complesso come questo e renderlo sicuro per le partecipanti e per il pubblico». Tra i premi assegnati anche quello di Miss Arbëreshë Social 2020, riconosciuto a Francesca Vaccaro di Palazzo Adriano (PA), e il premio Cosmo Damiano Montone, vinto da Martina Coppolillo di Cervicati (CS). Le diciotto ragazze in gara hanno permesso al pubblico di ammirare, oltre alla bellezza, anche i caratteristici costumi tipici della comunità arbereshe di provenienza. «Un forte momento di identità – hanno ribadito gli organizzatori – per capire l’importanza degli arbereshe di Calabria. Una manifestazione per la quale speriamo di avere sempre risultati migliori». L’appuntamento ha rappresentato la tappa conclusiva della seconda edizione di “Arberia Festival Internazionale della Cultura Arbëreshë”, promosso nell’ambito del progetto “Spixana: Cultura Arbëreshë e Sere d’Estate” patrocinato dal Comune di Spezzano Albanese e cofinanziato dalla Regione Calabria PAC 2014-2020 Azione 1.3.



Vincenzo Diego