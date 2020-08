L'Avis comunale di Senise "Rosa Maria Schiraldi" comunica ai soci e a chiunque possa rispondere a questo importante appello, che sono state implementate ulteriormente le giornate di donazioni per far fronte alla carenza di sangue, in particolare gruppo 0 negativo. Tale carenza, avvertita a livello nazionale, riguarda anche la Basilicata. A Senise nella sede di via Sant'Antuono domenica si terrà una ulteriore mattinata di donazione. Per avere info utili è possibile contattare la presidente Avis Senise Lucia Polito al numero 347 295 6230.