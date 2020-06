Reagire alla crisi ripartendo dalla bellezza. È l'invito lanciato dal Comitato Civico "Rivello Oltre" (presidente Rosalinda Ferrari) nella giornata dedicata ad arte e territorio organizzata a Rivello per questo 2 giugno ancora vincolato alle restrizioni della fase 2 dell'emergenza Covid-19: rimboccarsi le maniche e rialzarsi, "Riaprire le porte alla bellezza" contribuendo a far riscoprire alla comunità e, al contempo, a far conoscere a turisti e visitatori lo straordinario patrimonio artistico-culturale e paesaggistico di Rivello, uno dei borghi più affascinanti dell'area sud e dell'intera Basilicata.

Attraverso due turni di visite, a coprire l'intera giornata, il primo appuntamento dell'evento promosso da "Rivello Oltre" vede quale protagonista assoluta la Cappella dell'Annunziata, un autentico gioiello bizantino

svelato a turisti e non da Maria Carmela Palmieri, membro del Comitato, studiosa e appassionata conoscitrice del patrimonio artistico del centro valnocino.

"Rendere fruibile l'immenso patrimonio artistico del paese, riaprendo 'le porte alla bellezza' grazie all'aiuto e all'impegno di volontari - ha dichiarato Rosalinda Ferrari - significa anche riaprire se stessi alla rinascita, alla voglia di ricominciare, di ripartire dalla comunità e dalle sue risorse migliori. Servono politiche mirate ma anche gesti semplici, proposte, partecipazione attiva: il paese deve tornare ad essere una splendida vetrina soprattutto per commercianti, artigiani, ristoratori e operatori del turismo. Il momento è decisivo. Ne va della sopravvivenza dell'intero territorio. La nostra perciò è una sfida concreta, culturale e insieme etica".