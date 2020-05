''Il silenzio di questo periodo ci ricorda quanto siano importanti i suoni che ci accompagnano nella quotidianità,anche questa è musica. Senza essa risulterebbe tutto molto più grigio, cupo. Restiamo uniti per un futuro migliore''.

Così si raconta Salvatore Ciccarelli,in arte Ryancicca. Ha 20 anni e viene da Policoro. Ha trascorso gran parte dei suoi anni sin da bambino a studiare pianoforte ed è stato seguito da professori del Conservatorio “Giovanni Paisiello” di Taranto, ''i quali- spiega- mi hanno dato grossi ausili per accrescere le mie potenzialità artistiche''. Dopo anni passati a comporre e studiare musica,all’età di 12 anni si è avvicinato al mondo del Rap grazie al disco “Get rich or die tryin’” di 50 CENT che gli regalò suo padre.



''Quel titolo,che stava a significare “Diventa ricco o muori provandoci” mi ha praticamente sconvolto,anche se ero ancora troppo piccolo per capire cosa realmente volesse dire. Fu così che iniziai per puro divertimento,essendo ancora bambino, a rivisitare brani dei miei artisti preferiti e con il tempo a scrivere i miei primi testi. Ho passato molti anni a scrivere e comporre senza mai concretizzare nulla, perché non mi sembrava ancora il momento adatto per poter far ascoltare i miei racconti a un pubblico più ampio. All’età di 17 anni decisi di uscire allo scoperto e di iniziare realmente ad essere riconosciuto per la mia musica. All’inizio non è mai semplice,sei soggetto a critiche,la gente è diffidente e tende sempre ad abbatterti ma è proprio lì che mi sono dato forza e ho continuato dritto per la mia strada. Due anni dopo assieme ad un produttore, ho chiuso vari singoli interamente scritti e prodotti da zero,da quel giorno cambiai le carte in tavola,iniziai un nuovo percorso molto più sentito e studiato . Fu così che portai il mio ultimo progetto sopra i palchi di fronte a migliaia di persone ricevendo tanti feedback positivi e questo mi spinse a concentrarmi sempre di più su quello che faccio. Provengo da una famiglia onesta,umile che ha sempre fatto dei sacrifici per avere quel che ha e sono cresciuto con questi valori. Ho fatto tutto con le mie forze conquistando l’amore delle persone e non c’è cosa più bella di tramutare una passione in lavoro ed ora come ora,questo è il mio obiettivo''.