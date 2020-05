Si terranno oggi, sabato 2 maggio, e domani, domenica 3 maggio, dalle 17.30 alle 20:30 sulla pagina Facebook del Lucania Film Festival (https://www.facebook.com/LucaniaFF/), le ultime due puntate della rubrica “The show must go on”.

La rubrica, nata per tracciare lo scenario di quello che attende, nel prossimo futuro, il mondo del cinema e della cultura, sta raccogliendo le voci e le testimonianze di professionisti del settore condividendone riflessioni, timori e speranze, visioni, per cercare di capire, insieme, cosa accadrà dopo l'emergenza coronavirus.

Non mancheranno, anche per le ultime due puntate, le pillole informative dedicate al cinema e al suo rapporto con le altre arti (Cinema e poesia, Cinema e architettura) e lo spazio dedicato alla cultura (social, libri, cinema, serie tv) ai tempi del Covid-19, gestito dai giovani under 18 del Lucania Film Festival provenienti da ogni parte d’Italia.





Di seguito il programma:



SABATO 2 MAGGIO 2020 | 17:30/20:30



ore 17:30/18:00

C’era una volta il cinema!

“Cinema Iris” di Lagonegro – Annamaria Fittipaldi intervista Antonio Brigante.

ore 18:00/ 18:45

Cinema e Poesia Introduce Marilea Laviola. A cura di Luigi Abiusi. Coordina Paola Di Gravina.

ore 18:45 / 19:30

LFF Giovani – Cinema – Giuseppe Corrado e Zoe Kratter con Salvatore Corrado, Irene Laporte, Leopoldo Petrini e Roberta Gioia.

ore 19:30 / 20:30

Cinema e Cultura. Riflessioni post Covid-19.

– Donato Sansone – Visual Maker

– Michelangelo Messina – Ischia Film festival

– Francesca Ferri – Visioni Verticali

– Joana Fresu de Azevedo – Sedicicorto Film Festival

– Mirko Lino – Docente Storia del Cinema - Cinema e Media "Università dell'Aquila".





DOMENICA 3 MAGGIO 2020 | 17:30/20:30



ore 17:30/18:00

C’era una volta il cinema!

“Cinema Lovaglio” di Venosa – Chiara Lostaglio intervista Lidia Lovaglio.

ore 18:00/ 18:45

Cinema e Architettura

Introduce Marilea Laviola. A cura di Stefano Mirti. Modera Pegah Moshir Pour.

ore 18:45 / 19:30

LFF Giovani – Giuseppe Corrado e Zoe Kratter con Marina Lissandrello, Donato Telesca, Sofia Giagni e Roberta Gioia.

ore 19:30 / 20:30

Cinema e Cultura. Riflessioni post Covid-19.

– Lucio Argano – Presidente Commissione Spettacolo – Mibact

– Antonella Caramia – Marateale

– Ninni Panzera – Taormina Film Festival

– Giuseppe Citrigno – Calabria Film Commission





Per informazioni www.lucaniafilmfestival.it

Pagina Fb: https://www.facebook.com/LucaniaFF/