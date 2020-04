Nel ricco cast di ospiti del festival online "La panchina dei versi - insieme contro il coronavirus", ci sarà anche Dino Paradiso. Il comico lucano intratterrà il pubblico della rete con una diretta mercoledì 8 aprile, alle ore 19:00, dalla pagina Facebook "Il Paese della Poesia - Il Federiciano" www.facebook.com/ilpaesedellapoesia, da cui è trasmesso il festival a cadenza quotidiana.

Paradiso, che ha divertito gli italiani dai palchi di "Made in Sud" e "Colorado Cafè", è stato impegnato in numerose manifestazioni a carattere culturale e ha portato la propria garbata comicità anche nelle scuole. Ora porta il proprio umorismo intelligente anche in questo festival ideato dal poeta ed editore Giuseppe Aletti per fronteggiare la solitudine in quarantena. Sulla "Panchina" si sono "seduti" tanti intellettuali, musicisti e letterati che hanno impreziosito la manifestazione con i loro interventi. Tra tutti: il candidato al Nobel per la Pace Hafez Haidar; la traduttrice georgiana Nunu Geladze; il maestro Alessandro Quasimodo, figlio del Premio Nobel della Letteratura Salvatore Quasimodo; il professore dell'Università della Calabria Mario Caligiuri; la sottosegretaria al Ministero dei Beni e delle Attività culturali Anna Laura Orrico; e tantissimi cantautori di qualità, tra cui Francesco Baccini, Alberto Fortis, Silvia Mezzanotte, Michele Pecora, Fabio Curto, insieme a tanti altri che si esibiranno nei giorni a venire, come Gabriella Martinelli (9 aprile), Roberta Giallo (10 aprile), Patrizia Laquidara (11 aprile).

Paradiso, anche in questo nuovo contesto, si presenterà nella sua identità caratterizzante di comico lucano, di artista originale che "ha fatto della lucanità il tratto distintivo della propria comicità" e ne ha fatto conoscere le particolarità a tutta Italia, avvicinando la Basilicata al cuore degli Italiani.