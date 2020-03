Attraverso un numero verde i tecnici Ineltec interverranno per risolvere problemi urgenti legati alla sicurezza elettrica, alla continuità produttiva delle aziende e all’installazione di nuove postazioni elettromedicali.

Ci siamo chiesti come poter supportare il territorio in questo momento davvero difficile per tutti.

Così abbiamo deciso di offrire gratuitamente il nostro contributo per sopperire alle richieste di intervento in emergenza, che mirano a risolvere situazioni critiche di sicurezza elettrica, continuità produttiva delle aziende impegnate a supporto della collettività, centri assistenza agli anziani ed installazione di nuove postazioni elettromedicali d'urgenza.

Per supportare queste necessità, riserveremo una squadra di tecnici pronta ad intervenire.



Ogni intervento potrà essere richiesto chiamando il numero verde gratuito 800 685 595.



CHI SIAMO

