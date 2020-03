“Esprimo, a nome dell’Ordine dei giornalisti della Basilicata, il più sentito cordoglio per la scomparsa del Premio Nobel per la pace, Betty Williams, presidente della Fondazione Città della pace per i bambini Basilicata. Una notizia che ci riempie di grande tristezza e nostalgia”.

È il messaggio del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Basilicata, Mimmo Sammartino, che ricorda quanto Betty Williams ha fatto, anche in Basilicata, per affermare e dare concreta testimonianza di una cultura dell’accoglienza e della fraternità.

“Una testimonianza – ha aggiunto il presidente Sammartino – che ha incrociato anche l’impegno dell’Ordine dei giornalisti per l’affermazione, sul fronte dell’informazione, di una cultura e di un linguaggio improntato al rispetto della dignità di ogni persona. A cominciare dai più deboli, dai migranti, dai rifugiati, dai richiedenti asilo, dalle vittime di tratta, dall’umanità in fuga da guerra, fame, ed epidemie. Auspichiamo che, quanto Betty Williams ha seminato nel corso della sua esistenza sia destinato a sopravviverle e a portare nuovi frutti. Anche in Basilicata”.