6/03/2020 - Alsia: focus Olivicoltura lucana

E' la coltura arborea più diffusa in Basilicata, per oltre l'80% in collina e in montagna. Un paesaggio straordinario, che racconta storie di genti antiche. Quasi 30.000 ettari, ma le superfici sembrano in calo, per la maggior parte in coltura specializzata. Si presenta con ...-->continua