Nel marzo del 2017 iniziavano i lavori di demolizione della Scuola Media "Emanuele Gianturco" e della palestra ad essa annessa. La pericolosità dell'edificio, era fatto già noto alle precedenti amministrazioni, che non avevano però deciso di porre rimedio a tali importan... -->continua

Il libro “Civiltà Appennino, l’Italia verticale tra identità e rappresentazioni” di Raffaele Nigro e Giuseppe Lupo sarà presentato domani, venerdì 21 febbraio, alle ore 15,30 al Museo Provinciale in Via Ciccotti a Potenza. La pubblicazione rientra nella collan... -->continua

Domenica 16 Febbraio si è celebrata l’inaugurazione di un nuovissimo spazio presso l’Hotel Antico Pastificio Sarubbi di Stigliamo dove avrà sede il Dipartimento di Scienze Turistiche, Tradizioni Popolari Usanze e Tipicità Enogastronomiche. In apertura l’i... -->continua