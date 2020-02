Domenica 16 Febbraio si è celebrata l’inaugurazione di un nuovissimo spazio presso l’Hotel Antico Pastificio Sarubbi di Stigliamo dove avrà sede il Dipartimento di Scienze Turistiche, Tradizioni Popolari Usanze e Tipicità Enogastronomiche.

In apertura l’intervento telefonico del Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata Carmine Cicala che oltre al messaggio augurale ha sottolineato l’importanza della diffusione del sapere garantendo la massima collaborazione istituzionale nell’interesse del tessuto socio-culturale della Regione.

Sono intervenuti alla cerimonia il Sindaco di Stigliano Francesco Micucci ed il Presidente della Unifedericiana Salvatore Maria Mattia Giraldi.

Apre le porte in Basilicata un Dipartimento che vuole essere un importante contributo alle esigenze del territorio, un polo di ricerca per le scienze turistiche, alimentari e ricettive che accoglierà al proprio interno anche una fattoria didattica ed un centro di eccellenza per la cura bio-naturale della dipendenza da internet.

Un programma molto articolato di incontri, seminari, tavoli di lavoro e corsi che spazieranno dalla corretta alimentazione e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare e delle patologie connesse all’alimentazione, con screening nutrizionali gratuiti, alla ristorazione d’eccellenza.

Priva di finalità di lucro, la Federiciana Università Popolare, si avvale di circa duecento docenti dalla più elevata e specifica professionalità e competenza scientifico-disciplinare, presta una concreta opera di diffusione del sapere attraverso i propri Dipartimenti presenti su gran parte del territorio nazionale; è un Istituto di Cultura consociato con la Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (Cnupi), associata all’European Bureau of Adult Education, con riconoscimento della personalità giuridica da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, iscritta all’Anagrafe Nazionale degli Istituti di Ricerca, che annovera fra i propri docenti i nomi illustri di Benedetto Croce, Gabriele D’Annunzio, Carlo Levi, Luigi Einaudi, Cesare Lombroso, Claudio Treves, Gaetano Salvemini Giovanni Bovio, Ludovico Mortara, Roberto Ardigò, Gioacchino Volpe e Francesco Pullé.

La Federiciana Università Popolare, attivamente impegnata nella salvaguardia del patrimonio ambientale, culturale immateriale e nella conservazione e tutela delle usanze e delle attività tradizionali, promuove la crescita di un articolato dialogo tra differenti competenze, sostenendo uno sviluppo sempre più intenso di azioni socio-culturali ad opera di ricercatori, amministratori, politici, attori della società civile, di gruppi ed associazioni presenti sul territorio, al fine di incoraggiare ogni processo per il recupero del patrimonio linguistico, dell’eredità dei mestieri, dei luoghi e delle tradizioni popolari.

Nel suo intervento il Presidente dell’Unifedericiana Salvatore Maria Mattia Giraldi ha chiamato Adriana Domeniconi a ricoprire l’incarico di Direttore del Dipartimento, affidando poi a Nicola Lista la carica di Responsabile delle Pubbliche Relazioni, a Daniele Di Calisto quella di Responsabile del Comitato di Ricerca Scientifica ed a Giacomo Terzo quella di Coordinatore, ha quindi chiuso i lavori ponendo l’attenzione sull’importanza della cooperazione nel campo della didattica e della ricerca nonchè sul valore degli scambi culturali per perfezionare le conoscenze, auspicando a breve l’apertura dei corsi residenziali presso il nuovo Dipartimento.