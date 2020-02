Domenica 9 febbraio alle ore 21.00 presso l’Abbazia di San Michele Arcangelo andrà in scena un’opera teatrale dei lucani nel Mondo (ingresso gratuito). Le attività culturali delle Comunità che risiedono all'estero consentono di consolidare e rafforzare il legame indissolubile con le radici di appartenenza alla nostra Regione. Inoltre, i canali comunicativi e divulgativi, tra cui le opere teatrali itineranti, interagiscono con le diverse culture presenti nella Regione e con gli immigrati in Uruguay, la cui radice storica si identifica con la comune appartenenza della nostra terra. La Città di Montescaglioso è sempre stata artefice e protagonista delle istanze culturali avanzate dai conterranei presenti nei vari Continenti. In questo contesto di coinvolgimento culturale delle Comunità Lucane all'estero si inserisce l'opera proposta a livello europeo, e soprattutto regionale, del regista Milton Ruiz, con radici lucane ed autore dell'opera denominata Garùa.

Garùa, (leggera pioggia) è un'opera in cui nell'espressione tipica del lessico artistico si esplicita nel repertorio linguistico teatrale, un significato in cui le vite di persone paiono scivolare via come la stessa pioggia, un parallelo che dalla dimensione metaforica sembra giungere lentamente, proprio come una pioggia che scroscia sul terreno e arriva al piano ontologico, che entra cioè nell'intimo e nella realtà dell'essere umano. Maria, custode dei ricordi di una casa lontana, evoca attraverso il Tango la triste nostalgia di una terra lontana ma mai dimenticata: la BASILICATA.