Ore 17, 30 Galleria Idearte, di Grazia Lo Re - via Londra, 75, 85100 Potenza.

Fu Oscar Wilde a sostenere che 《l'artista è creatore di cose belle》.

Al suo pari Fernando Muraca - regista e autore di teatro - sostiene che, oggi, viviamo《in un’epoca cinica e priva di freni inibitori (…) nella quale ci sono persone comuni e capi di Stato che rivendicano apertamente le nefandezze di regimi politici (…) basati su presupposti razzisti e violenti, negando e attaccando (…) la funzione della cultura, della formazione, della ricerca e dell’arte.》

È in questo contesto che《l’artista è il più vicino al santo». E quanto sostiene, ancora, Fernando Muraca: la cui prima opera cinematografica s’intitolava – guarda caso - “La terra dei santi”.

Di questo modo di essere “beati” in società, sono una dimostrazione, gli artisti e le artiste che hanno partecipato, con grande slancio emotivo e con molta generosità, con una donazione delle loro opere per questa edizione, annuale, della mostra di beneficenza, organizzata dall'Associazione Sefora Cardone ONLUS. E il cui ricavato consentirà di svolgere - anche quest’anno - attività umanitarie, in Italia e all’estero. Con questa edizione siamo giunti alla 7^ attività benefica. Si tratta di un’edizione storica che cade nel decimo anniversario del passaggio a una “vita più piena” e a una “vita oltre la vita” della nostra casa Sefora, alla quale è dedicata questa ONLUS – attiva da otto anni e ora riconosciuta come “Ente del Terzo Settore” (ETS).

Quest’anno sono 57 le artiste e gli artisti che hanno aderito a questo “progetto filantropico”. In questa mostra sono rappresentate 7 regioni del centro-sud Italia: 1 artista dall’Abruzzo, 40 dalla Basilicata, 3 dalla Calabria, 5 Campania, 1 dal Lazio, 2 dal Molise e 4 dalla Puglia. Le adesioni sono arrivate, spesso, in maniera inaspettata: senza chiedere nulla, attraverso un passaparola, carico di passione e di solidarietà. Quanto si ricaverà dall’”acquisto solidale” delle opere e dalla generosa partecipazione economica degli acquirenti/donatori, a questa mostra di beneficenza, andrà a sostegno dell’Associazione Sefora Cardone ONLUS: che si è impegnata a offrire un sostegno economico e un aiuto emotivo: alle “ragazze madri” sole ed emarginate; alle famiglie bisognose; a quanti mostrano “diversa abilità” e ai bambini e alle bambine che hanno bisogno di una “assistenza aggiuntiva” a quella assicurata dallo “stato sociale”.



ARTISTI E ARTISTE PARTECIPANTI.



 ABRUZZO



1. Carlo Volpicella (Pescara)





 BASILICATA



2. Edoardo Domenico Angrisani

3. Leonardo Autera

4. Pasquale Belmonte

5. Lucia Bonelli

6. Gabriella Bulfaro

7. Karmil Cardone

8. Massimo Chianese

9. Salvatore Comminiello

10. Franco Corbisiero

11. Giovanni Dell’Acqua

12. Emanuela Di Mare

13. Sarah Di Iorio

14. Maria Ditaranto

15. Anna Faraone

16. Giuseppe Filardi

17. Serena Gervasio

18. Mina Larocca

19. Vittoria Lasala

20. Maria Giovanna Laurita

21. Felice Lovisco

22. Luigi Marchese

23. Giuseppe Miglionico

24. Giuseppe Miriello

25. Arcangelo Moles

26. Patrizia Monacò

27. Michele Morelli

28. Vittorio Enzo Noviello

29. Sante Muro

30. Dino Vincenzo Patroni

31. Gaetana Pecchia

32. Antonella Rubertone (Ardèsia)

33. Marco Santoro

34. Maria Teresa Sanza

35. Giovanni Scioscia

36. Salvatore Sebaste

37. Giovanni Spinazzola

38. Katia Stain

39. Giuseppe Toscano

40. Dino Ventura

41. Anna Maria Verrastro

42. Vittorio Vertone





 CALABRIA



43. Francesco Bulzis (Cetraro, CS)

44. Marcello La Neve (Cerisano, CS)

45. Emilio Ventura (Sapri/Maratea)





 CAMPANIA



46. Alfredo Avagliano (Napoli)

47. Alfonso Caccavale (Afragola

48. Giovanbattista De Angelis (Campagna

49. Amedeo Gabucci (Deò) (Torre del Greco)

50. Gerardo Marzullo (Serradarce, frazione di Campagna)





 LAZIO



51. Gemma Spada (Roma)





 MOLISE

52. Renato Marini (Campomarino)

53. Carma (Isernia)





 PUGLIA



54. Luigi Mastromauro (Bari)

55. Grazia Salierno (Bari)

56. Marialuisa Sabato (Bari)

57. Carmen Toscano (Bari)