Quest’anno a Pomarico non sarà un Natale come gli altri perché la grave frana che ha interessato il centro storico ha messo a dura prova la comunità. L’Istituto comprensivo ‘Don P. Spera’, diretto da Elena Labbate, con il coinvolgimento di Comune, parrocchia, famiglie e associazioni del territorio intende però dare un segnale di speranza organizzando un Concerto di Natale, con protagonisti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado a indirizzo musicale, che si terrà il 20 dicembre, ore 20, nella Chiesa di Sant’Antonio.



Agli alunni sarà affidato un messaggio indirizzato a tutti i comuni lucani, con la presentazione del Manifesto d’Amore, per salvarli e valorizzarli fermando lo spopolamento e creando nuove condizioni di sviluppo attraverso la promozione turistica del patrimonio culturale.



L’iniziativa, che rientra nell’Accordo di programma ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’, coordinato da Tomangelo Cappelli della Presidenza della giunta regionale, ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione in ogni settore, tema centrale dei laboratori emozionali inviati alle scuole di ogni ordine e grado della regione. Intervenire per tempo sulle precarie condizioni idrogeologiche dei nostri paesi, al fine di evitare tragedie come quella verificatasi proprio a Pomarico, è importante come promuovere, fin dalla tenera età, stili di vita più sani indispensabili per prevenire abitudini scorrette il cui costo sociale si fa sempre più elevato e migliorare in maniera diffusa il livello di qualità della vita.