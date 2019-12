Ultime due proiezioni domani e dopodomani, 5 e 6 dicembre, e laboratori fino al 23 dicembre, per la rassegna "Cinema di classe" a cui partecipano gli studenti dell’IC di Satriano di Lucania che ha aderito al progetto Miur/Mibact dell'Associazione Sintetika.



L’appuntamento è nella Sala Cinema di Sant'Angelo Le Fratte:

- Giovedì 5 dicembre “Jurassic world” per le elementari (ore 14,30): film di fantascienza e azione del 2015 diretto da Colin Trevorrow, quarto capitolo della celebre saga giurassica creata da Steven Spielberg;



- Venerdì 6 dicembre “Alice attraverso lo specchio” per le medie (ore 15,30): film del 2016 diretto da James Bobin, sequel di Alice in Wonderland del 2010.



Il progetto prosegue con i laboratori fino al 23 dicembre: altri tre incontri di sabato per le elementari, dalle ore 10 alle 12, altri tre di lunedì per le medie, dalle ore 15,30 alle 18,30, in vista di un grande evento conclusivo in cui saranno protagonisti i cortometraggi realizzati.

Il percorso di alfabetizzazione cinematografica, partito da metà ottobre, è a cura dell'associazione Sintetika, nell’ambito di bando promosso da Miur e Mibact, finalizzato ad avvicinare bambini e ragazzi alla Settima Arte, anche e soprattutto attraverso momenti pratici, sotto la guida autorevole di esperti del settore.

E’ patrocinato da Provincia di Potenza, Comune di Potenza, Comune di Sant'Angelo Le Fratte e Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Basilicata.

Maggiori informazioni sulla pagina facebook dell'associazione e sul sito www.sintetika.eu.