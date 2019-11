Per celebrare i 30 anni dall’approvazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e

dell’Adolescenza, l’Unicef Basilicata, Presidente Angela Granata, dà la parola agli

alunni e alle alunne delle scuole potentine sullo “stato dei diritti”.

Dal 20 novembre 1989 la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è

divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche: oggi sono

196 gli Stati che si sono impegnati nel rispetto dei Diritti in essa riconosciuti.

Per l’UNICEF, che ha dato un contributo fondamentale nel corso dei dieci anni di

negoziati che hanno portato alla sua approvazione, celebrare i 30 anni della Convenzione

significa fare un bilancio di ciò che di buono è stato fatto in questi trent’anni per migliorare

la condizione dell’infanzia in tutti gli angoli del pianeta.

“Il 2019 - questa la dichiarazione del Comitato Italiano UNICEF - è un anno importante

anche per le “Osservazioni conclusive” che il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia ha rivolto

all’Italia, in seguito all’esame del Rapporto presentato dal Governo italiano sullo stato di

applicazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il prossimo 20 novembre

dovrà quindi essere un momento per celebrare i trent’anni della Convenzione e al tempo stesso

rivolgere alle istituzioni le nostre richieste sui singoli temi, chiedendo che il nostro paese si attivi

per soddisfare gli standard previsti dalla Convenzione e colmare le criticità segnalate dal Comitato

ONU nelle Osservazioni conclusive.”.

Delle due proposte del Comitato Italiano UNICEF per celebrare la Giornata Mondiale

dell'Infanzia e dell’Adolescenza il 20 Novembre, il “KIDS TAKE OVER” (i bambini si

sostituiranno ai grandi nelle loro funzioni nelle istituzioni, nelle scuole, nello sport, nei

media, ecc. per qualche minuto) e il “GO BLUE” (un mondo dipinto di blu: illuminare di

blu, in ciascun comune, un monumento simbolico della città, per chiedere che per ogni

bambino, bambina e adolescente ogni diritto sia garantito e realizzato), l’Unicef Basilicata

ha preferito dare rilevo al “KIDS TAKE OVER”, ritenendo questa un’occasione importante

per ricavare attraverso la viva voce dei ragazzi e dei giovani ulteriori dati finalizzati a

colmare le criticità segnalate dall’ONU.

Tenuto conto, inoltre, del fatto che lo scorso 6 giugno è stato firmato il Protocollo tra

UNICEF Italia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - con l’obiettivo di condividere e

realizzare azioni e iniziative di sensibilizzazione a sostegno dei diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza, con particolare riguardo alla promozione e alla tutela della sicurezza e

alla diffusione dei valori della protezione e prevenzione dei rischi, in particolare per i

bambini e i giovani -, l’UNICEF Basilicata, Presidente Angela Granata, ha coinvolto il

Comando Regionale dei Vigili del Fuoco, Direttore Emanuele Franculli, con cui sta per

firmare, nel prossimo mese di Dicembre, un Accordo di Programma, la Regione

Basilicata, Tomangelo Cappelli (coordinatore dell’Accordo di Programma Regionale La

Basilicata in marcia per la cultura, in cui l’iniziativa del 20 Novembre è inserita) e il

Garante Regionale dell’Infanzia e l’Adolescenza nell’organizzazione dell’incontro:

“Gli Alunni e le Alunne parlano e gli Adulti ascoltano”

Intervista della giornalista Lorenza Colicigno, addetta stampa Unicef Basilicata, agli

alunni e alle alunne dell’I.C. Torraca-Bonaventura, dell' I.C. “Leopardi” Scuola primaria

“Albini” e “Stigliani”, del Liceo Scientifico “P.P. Pasolini” e del Liceo Artistico,

Coreutico e Musicale “W. Gropius” di Potenza, che si sostituiranno al Presidente della

Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Provincia, al

Sindaco, al Prefetto, al Giornalista, al Garante, alla Presidente Unicef.

Nella data del 20 novembre saranno illuminati di blu il palazzo di città di Potenza, il

castello di manovra del Comando provinciale di Potenza dei Vigili del Fuoco, il

Castello di Brindisi, un monumento a Matera, la Torre Normanna a San Mauro Forte.