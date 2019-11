Anche la redazione de lasiritide.it ha avuto l'onore di ricevere il premio in

ricordo di Mimmo Beneventano, il medico, giornalista e amministratore locale di origini lucane ucciso in un agguato di camorra a Ottaviano 39 anni fa. Libera Basilicata, in collaborazione con la Fondazione Mimmo Beneventano e il Comune di Sasso di Castalda, ha così organizzato la dodicesima edizione del riconoscimento dedicato a giornalisti e amministratori che si sono distinti nella lotta all'illegalità, cercando di contrastare le mafie di ogni tipo, e nella promozione di una società giusta.

Quest'anno i riconoscimenti sono stati conferiti alla nostra redazione e alla nostra direttrice Mariapaola Vergallito, attraverso il collega Paolo Sinisgalli che ha ritirato il premio; inoltre il riconoscimento è andato al Sindaco di Molinara (BN), Comune aderente alla rete dei Piccoli Comuni del Welcome.

Da parte della nostra redazione il profondo e commosso ringraziamento non solo per il riconoscimento ma soprattutto per l'importante attività di contrasto alle mafie portata avanti da Libera e dalla Fondazione e il prezioso supporto dato dal Comune di Sasso di Castalda, paese di origine di Mimmo Beneventano.